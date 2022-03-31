"В такому вигляді війна може тривати довго": військовий експерт пояснив, що може наблизити кінець війни

"В такому вигляді війна може тривати довго": військовий експерт пояснив, що може наблизити кінець війни

Окупанти можуть обрати різні сценарії воєнних дій – у тому числі такі, які ми бачимо у Маріуполі чи Чернігові.

У російських окупантів достатньо озброєння, проте воно у поганому стані. Водночас війна у такому вигляді може тривати довго.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" повідомив військовий експерт Ігор Козій.

“Другого, третього або четвертого етапу наступу в тому формулюванні, в якому це подають "експерти", не буде. Буде тривалий конфлікт доти, допоки вони остаточно не вирішать свої питання”, - підкреслив військовий експерт.

За його словами, окупанти можуть обрати різні сценарії воєнних дій – у тому числі такі, які ми бачимо у Маріуполі чи Чернігові. Ворог також може зосередити сили у напрямку Києва.

“Техніка у них є, хоч і в поганому стані. На десять танків у нормальному стані один. Але в такому вигляді війна може тривати довго. Зібрали війська – вкинули, створили щось – знову вкинули”, - наголосив Козій.

Зупинити ж Кремль можуть західні санкції, які блокують постачання нових запчастин для військової техніки РФ.

"Але головне – це людський фактор. Якщо ЗМІ продуктивно працюватимуть на РФ, показуючи, що вона робить в Україні, то думаю, того, що називається другою фазою, може і не бути", – підсумував Ігор Козій.

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