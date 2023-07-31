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В Таллінні чоловік закидав російське посольство яйцями: підозрюють журналіста з РФ Бабченка

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Таллінні чоловік закидав російське посольство яйцями: підозрюють журналіста з РФ Бабченка

Російське посольство в Талліні / Фото: delfi.ee

Наразі з'ясовуються всі подробиці, поліція деталі не розповідає.

В Талліні чоловік вночі 30 липня закидав будівлю російського посольства яйцями. Його затримала місцева поліція.

Про це пише Delfi.

Як зазначається, правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, який закидав яйцями будівлю російського посольства. Наразі поліція більше подробиць не надає.

Проте активіст організації “Мирний опір” Михайло Баранов заявив, що затриманим у Таллінні є журналіст Аркадій Бабченко. Самого Баранова раніше затримали у Вільнюсі за підозрою, що він залишив напис “Navalnists for the terror” на інсталяції “ШИЗО Навального”.

“Естонські чайки летять над нашою зоооноою... А у в'язниці зараз вечеря. Добраніч. Вечір у хату”, - написав Баранов на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, що Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу.

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Дата публікації
Перегляди
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