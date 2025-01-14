В ТЦК пояснили, чому заброньованим можуть приходити повістки

Наявність відстрочки або бронювання не звільняє від обов'язку прибути до ТЦК.

Навіть заброньованим особам можуть надходити повістки і її ігнорування повістки може призвести до адміністративної відповідальності.

Про це розповіла заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак на пресконференції.

Козак зазначила, що повістки генеруються і надсилаються через портал Укрпошта, з використанням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вони надходять без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання.

"І знову ж таки наявність відстрочки або наявність бронювання не звільняє військовозобов'язаних громадянина від обов'язку прибути до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ця норма є прямої дії і вона закріплена у статті 22 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Громадяни прибувають у час, місце і строк, зазначений у повістці. Тому навіть наявність бронювання або відстрочки не звільняє громадянина від обов'язку", - зазначила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві.

За її словами, ігнорування повістки може призвести до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше майор розповіла, чи мають право співробітники ТЦК забирати мобільні телефони.

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