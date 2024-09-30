В ТЦК рекомендують бути готовими до мобілізації всім, хто має відстрочку

Усі військовозобов'язані, включно з тими, хто отримав право на відстрочку, мають бути готові до можливості мобілізації.

Про це повідомив "Західному кур’єру" т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП Андрій Мороз.

"В мобілізації немає нічого страшного. До неї треба бути готовим. Я рекомендую кожному, навіть тим, хто має право на відстрочку, однаково пройти курс керування дронами чи навчання з тактичної медицини. Чи пройти інший вишкіл, який згодиться в армії. Кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують. Треба це спокійно сприймати", - сказав він.

Працівник ТЦК зазначив, що співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) виконують завдання, які їм поставило державне керівництво. Вони повинні здійснювати мобілізацію, оскільки без цього неможливо завершити війну.

"В лавах ЗСУ постійно потрібне поповнення. Плюс ми формуємо нові військові частини, які отримують західні зразки озброєння, а військовозобов’язані проходять навчання за кордоном. Тому ми постійно проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, що мобілізація - це не страшно, це потрібно. Всі військовозобов’язані мають виконати свій громадянський обов’язок. Навіть ті, хто сьогодні має право на відстрочку, мають розуміти, що може настати день, коли їм доведеться піти в ЗСУ", - резюмував Мороз.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) щодня виявляють військовозобов'язаних, які не оновили свої облікові дані під час заходів з оповіщення. Ці особи, що не мають актуальних військово-облікових документів, вважаються порушниками і перебувають у розшуку поліції.

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