В ТЦК розповіли, чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років

Існує декілька випадків, при яких можуть мобілізувати.
Чоловіки віком від 18 до 25 років вважаються призовниками, однак є випадки, коли їх можуть мобілізувати.
Про це розповіли в Одеському ТЦК та СП.
Випадки, коли можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років:
- Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час.
- Якщо людина закінчила вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримала певну військово-облікову спеціальність.
- Якщо військово-лікарська комісія визнала його непридатним до термінової служби у мирний час, але придатним у воєнний час.
У ТЦК повідомили, що з квітня 2024 р. статус "обмежено придатний" скасовано. Чоловіки з таким статусом залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше 25 років. Їх можуть викликати для перевірки військово-облікових документів та, за необхідності, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Чоловіки можуть отримати один із таких статусів:
- Придатний до служби;
- Придатний для служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділах, підрозділах зв'язку, оперативного забезпечення та охорони;
- Непридатний до військової служби з винятком військового обліку;
- Тимчасово непридатний – вимагає лікування, відпустки чи звільнення зі службових обов'язків;
- Чи не годиться до військової служби з переглядом через 6-12 місяців.
Нагадаємо, військовозобов'язані, які оновили дані до 16 липня, отримають спеціальну позначку в "Резерв+". Це нововведення допоможе представникам ТЦК.
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