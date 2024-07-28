В ТЦК розповіли, чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років

Існує декілька випадків, при яких можуть мобілізувати.

Чоловіки віком від 18 до 25 років вважаються призовниками, однак є випадки, коли їх можуть мобілізувати.

Про це розповіли в Одеському ТЦК та СП.

Випадки, коли можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років:

Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час.

Якщо людина закінчила вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримала певну військово-облікову спеціальність.

Якщо військово-лікарська комісія визнала його непридатним до термінової служби у мирний час, але придатним у воєнний час.

У ТЦК повідомили, що з квітня 2024 р. статус "обмежено придатний" скасовано. Чоловіки з таким статусом залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше 25 років. Їх можуть викликати для перевірки військово-облікових документів та, за необхідності, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Чоловіки можуть отримати один із таких статусів:

Придатний до служби;

Придатний для служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділах, підрозділах зв'язку, оперативного забезпечення та охорони;

Непридатний до військової служби з винятком військового обліку;

Тимчасово непридатний – вимагає лікування, відпустки чи звільнення зі службових обов'язків;

Чи не годиться до військової служби з переглядом через 6-12 місяців.

Нагадаємо, військовозобов'язані, які оновили дані до 16 липня, отримають спеціальну позначку в "Резерв+". Це нововведення допоможе представникам ТЦК.

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