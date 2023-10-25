В TikTok користувачі намагаються зірвати мобілізацію в Україні: "Воювати до останнього українця"

В соцмережі TikTok деякі користувачі намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Вони поширюють наратив, що українській владі байдуже на життя своїх громадян.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Як зазначається, наратив про те, що українській владі байдуже на своїх громадян Росія просуває давно. Проте їх підіграють навіть українські блогери.

“Центр стратегічних комунікацій отримує у бот панічні відео про те, що воювати будуть всі українці, включно з жінками, поки населення України не закінчиться. А депутати вивезли своїх друзів і рідних з України, тому їм немає за що переживати. Такі заяви шкідливі та працюють на послаблення української армії. Влада не має на меті воювати “до останнього українця” та бореться за життя кожного свого громадянина. Але перед нами стоїть питання збереження державності та незалежності, ми воюємо з сильним ворогом, а тому й повинні використовувати всі доступні ресурси”, - розповіли в Центрі.

Там також додали, що маніпулятивною є і теза про депутатів, адже й вони взяли до рук зброю, щоб захистити Батьківщину.

“Так, згідно з даними руху “Чесно” за серпень 2023 року, понад 500 депутатів різних партій захищають Україну у лавах Сил оборони”, - підкреслили в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, що в Україні підлітки влаштовували антисемітські провокації.

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