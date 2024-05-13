В тилу росіян стався вибух — яскраво палав склад з БК у Сорокиному (відео)

В тилу росіян на захопленій Луганщині вибухнув склад з боєкомплектом.

В окупованому Сорокиному (Краснодоні), що на Луганщині, вже втретє упродовж тижня сталася надзвичайна ситуація в тилу росіян.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"І якщо без запасів пального їхні військові ще трохи протягнуть, то боєкомплект, що сьогодні так яскраво палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко", — зазначив Артем Лисогор.

Щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, буде потрібен значний проміжок часу.

Загарбники думали, що і цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з Росією, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 км. Але вибухнуло і там.

"Тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях", — додав Артем Лисогор.

Раніше очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомляв, що в окупованих Ровеньках на Луганщині стався "приліт" по нафтобазі росіян. Внаслідок атаки є значні руйнування, а запасів пального не залишилося.

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