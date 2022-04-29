В тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти нібито готуються до переходу в рублеву зону

В тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти нібито готуються до переходу в рублеву зону

Але, за словами Зеленського, від цього постраждає сама Росія.

В тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти розповідають, що нібито готуються до переходу в рублеву зону.

Але від цього постраждає сама Росія.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні 29 квітня.

"Будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Російської Федерації означатимуть тільки одне – сама Росія від цього і постраждає. Наші відповіді санкції та інше реагування вільного світу на агресивні дії Росії не забаряться", - наголосив президент.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог намагається впровадити сценарій 2014 року. Але люди змінились і не хочуть жити в окупації. Місцеві чинять потужний супротив.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 65-го дня війни