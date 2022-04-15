На тимчасово окупованих територіях загарбники проводять "вибори" та призначають на посади зрадників України

На тимчасово окупованих територіях загарбники проводять "вибори" та призначають на посади зрадників України

У Генштабі наголосили, що ЗСУ продовжують утримувати визначені оборонні рубежі.

В окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з числа місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 15 квітня.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, завдавати ворогу втрат та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників", - наголосили в ЗСУ.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські військові використовують школи для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

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