На тимчасово окупованих територіях загарбники проводять "вибори" та призначають на посади зрадників України

У Генштабі наголосили, що ЗСУ продовжують утримувати визначені оборонні рубежі.
В окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з числа місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 15 квітня.
"Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, завдавати ворогу втрат та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників", - наголосили в ЗСУ.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські військові використовують школи для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.
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