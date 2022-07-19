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В тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи біля Антонівського мосту (фото)

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В тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи біля Антонівського мосту (фото)

У тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні прогриміли вибухи.

Місцеві повідомляють про стовп диму поблизу Антонівського мосту, біля якого окупанти раніше почали будувати укріплення.

Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.

На під’їзді до мосту видно чорний стовп диму.

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Зазначимо, жителів Херсонської області закликають евакуюватись із регіону. Зараз ЗСУ знищують ворожі склади боєприпасів, проте окупанти почали розміщувати свої позиції близько до помешкань людей, а тому українцям може загрожувати небезпека. 

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