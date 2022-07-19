В тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи біля Антонівського мосту (фото)

Місцеві повідомляють про стовп диму поблизу Антонівського мосту, біля якого окупанти раніше почали будувати укріплення.

Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.

На під’їзді до мосту видно чорний стовп диму.

Зазначимо, жителів Херсонської області закликають евакуюватись із регіону. Зараз ЗСУ знищують ворожі склади боєприпасів, проте окупанти почали розміщувати свої позиції близько до помешкань людей, а тому українцям може загрожувати небезпека.

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