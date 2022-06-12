В тимчасово окупованому Херсоні росіяни готують обстріли по скупченнях людей, а потім хочуть звинуватити ЗСУ

В тимчасово окупованому Херсоні росіяни готують обстріли по скупченнях людей, а потім хочуть звинуватити ЗСУ

Ситуація на півдні України напружена, динамічна, але підконтрольна українським силам оборони.

За інформацією українських військових, російська війська продовжують укріплення рубежів оборони вздовж лінії зіткнення та психологічний пресинг на мирне населення регіону.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

Так, на окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування так званого дня росії із урочистостями та масовими заходами. Водночас, за наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних Сил України.

Також колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами Росії сягає 4000 осіб. Насправді ж, за даними української сторони, лише понад 20 посіпак окупаційної влади отримали паспорти. Решта жителів Херсона свідомо ігнорують примусову паспортизацію рашистів.

Протягом ночі тривали обстріли Куцурубської та Березнегуватської громад Миколаївщини. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами зменшено потужності ворога:

самохідну артустановку,

самохідну крупнокаліберну гармату артилерії "Піон",

11 окупантів.

"Корабельне угруповання ворожого флоту у складі чотири надводних кораблі, два підводних човни, споряджені крилатими ракетами, та чотири великих десантних кораблі (ВДК) продовжує блокувати судноплавство й тероризувати мирне населення України загрозами ракетних ударів, не виключаючи й проведення десантної операції", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що Херсонці не приймають "рускій мір". Жителі міста свідомом проігнорували святкування Дня Росії, організований окупаційною владою.

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