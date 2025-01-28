В Торецьку і Часовому Яру тривають важкі бої: в ОТУ "Луганськ" повідомили подробиці

В Торецьку та Часовому Яру точаться важкі міські бої, складність яких полягає в тому, що Силам оборони України важко відслідковувати місце перебування ворога.

Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі "Ми - Україна".

Він зазначив, що будь-які бойові дії в урбанізованій місцевості є важкими. Зокрема, це пов'язано з тим, що як ЗСУ, так і ворожі війська стикаються з проблемами у відстеженні того, де і які сили знаходяться.

"Міські бої важкі тим, що як ворогу важко відслідковувати, де перебувають Сили оборони, так і нам важко бачити противника", - пояснив він.

Дмитро Запорожець додав, що в містах із багатоповерхівками, де на різних поверхах можуть перебувати одночасно як наші сили, так і ворог, точаться дуже складні бої.

"В тому числі через те, що ворог активно застосовує принцип мінування території, може знищувати підвали чи цілі під'їзди танковими мінами. В тому числі використовуються такі засоби ураження як дрони, скиди, артилерія тощо. Тобто в урбанізованій місцевості важко вести бойові дії - саме тому ситуація в Часовому Яру та Торецьку, де такі бої ведуться, є складною", - зазначив Запорожець.

Нагадаємо, раніше ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак попередив про те, що на Донеччині ворог може влаштувати "котел", зважаючи на ситуацію у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.