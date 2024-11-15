В Торецьку тривають жорсткі бої: ЗСУ ліквідовують до сотні окупантів щодня

Ворог активно застосовує артилерію та КАБи.
Наразі в Торецьку ведуться активні міські бої. Втрати ворога становлять 50–70 солдатів щодня, а в окремі дні – до ста.
Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Ворог активно використовує артилерію та регулярно завдає авіаударів із застосуванням десятків керованих авіаційних бомб.
"50-70 в середньому, в деякі дні буває більше. Уявіть собі, наскільки масштабними є ці бої, і наскільки вони важкі для нас. Ворог застосовує артилерію та постійно авіаудари з десятками КАБів", - заявила Бобовнікова.
Нагадаємо, РФ може захопити два українські міста до кінця року.
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