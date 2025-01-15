В Третій штурмовій пояснили, чому тримати фронт лише на характері піхотинця вже не вийде

Жорін закликає до системних змін у війську, "бо невідомо куди Росія встигне дійти за цей час".
Українська армія зіткнулася з великою проблемою. Вона не може надалі триматися "на плечах піхотинців", які розплачуються за помилки командування.
Таку думку висловив заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін.
"Враховуючи всі проблеми в управлінні військами, ми весь цей час витягнули виключно на плечах піхотинця. Який своєю хоробрістю та звитягою перекривав помилки старшого командування. Тому якось їхало", – каже Жорін.
Військовий наголосив, що за майже три роки великої війни піхота вкрай стомилася. Бригади не мають нормальних ротацій і перебувають на фронті без відпочинку. Він звертається до командування, що "виїжджати на характері піхотинця" вже не вийде.
"Насправді, не так важливо, чи буде "перемир'я" обто пауза у війні – і коли воно буде. Важливо, в якому стані ми дійдемо, де буде проходити лінія бойового зіткнення. Відкладати системні зміни у війську не можна, бо невідомо куди Росія встигне дійти за цей час", – підсумував Жорін.
Раніше нардепка пояснила, чому піхота – найбільш непопулярна серед військових.
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