В Тростянці ворог найбільше замінував кладовища: у місті вже знешкоджено понад 3 тисячі пасток

Розтяжки, гранати, міни, снаряди – після перебування орків на Сумщині земля буквально нашпигована вибухо-небезпечними предметами і піротехніки щодня знешкоджують десятки «сюрпризів».

Лісосмуги, польові дороги, парки тепер не місце для прогулянок, а надто небезпечні, кажуть фахівці – кладовища, куди попри заборону, все ж таки йдуть люди, йдеться в ТСН.

29-річний Роман вже кілька днів у лікарні, йому рятують зір. «Натрапив на міну протипіхотну і був вибух», - розповідає молодий чоловік.

І диво, що не загинув, увесь удар прийняв на себе мотоблок, на якому залізничник повертався зі зміни. Чоловік каже, окупанти замаскували міну на польовій дорозі, якою зазвичай ходили місцеві. «По дорозі засипано щебенем було», - доповнює він.

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Де стояли, там і мінували. Польові дороги, стежки у селах, зокрема, навколо Сум, та Тростянця – нині дуже небезпечні. «Хлопець буквально 3-4 дні тому назад прогулювався з собакою, собака була попереду, і вона, виходить, зняла розтяжку, а людину поранило осколками», - розповідає волонтер.

Саме у місцях, де дислокувалися ворожі війська - найбільше вибухових «сюрпризів». «Тут в три ряда техніка стояла, весь центр був занятий. У двір райвідділу сюди задом заїжджав «Буратіно»», - каже Валерій Партала, який під час окупації лишався у Тростянці, тож бачив, чим нашпиговували росіяни його рідне місто.

Коли росіяни відходили, мінували все, що бачили. Із залізничного вокзалу вибухотехніки вантажівками вивозили те, що лишили по собі окупанти. У центрі міста вже безпечно, а от околиці та цвинтарі, фахівці радять оминати. А надто - після того, як на кладовищі на розтяжці підірвався й загинув чоловік. Саме кладовище на околиці Тростянця називають одним із найбільш небезпечних. Російські війська при відході замінували його. І, доки територію не обстежать сапери, влада заборонила людям приходити сюди. Втім, за певний час зустрічаються тут відвідувачів. Пояснюють на свій страх і ризик, напередодні ховали родича, задля цього саперів кликали. «Спеціально люди приходили розміновували і сказали нам крок вліво-крок вправо – не ходить», - розповідає мешканка Тростянця.

Земля на Сумщині нашпигована розтяжками, гранатами та мінами

Нині усі поховання в Тростянці дозволені лиш на центральному цвинтарі, його вже обстежили. На полях, газогонах, біля пошкоджених електромереж- піротехніки вже знешкодили понад трьох тисяч пасток. Кажуть, багато мін та розтяжек замасковані під побутові речі та електроприлади. «Людина бачить одну міну, а під нею може бути ще одна, і також розтяжки від протипіхотних мін – це така тоненька проволочка, її так просто не побачиш», - пояснюють сапери.

За місяць, відколи окупантів вигнали за межі Сумщини, на розтяжках та мінах, підірвались щонайменше семеро цивільних– двоє загинули. «Місцевих попередили: поки не виїдуть фахівці – ви туди не лізьте. Людина поїхала, перервали ті стрічки, поїхала - підірвався», - засмучуються піротехніки.

Тож людей вкотре закликають, не ходити необстеженими дорогами та навіть на знайомих стежках уважно дивитися під ноги.

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