В Туреччині завершились перемовини щодо експорту українського зерна: Україна озвучила вимоги

У Стамбулі завершилася зустріч військових делегацій Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН, яка обговорювала вивезення з України зерна Чорним морем.

За її результатами жодна зі сторін не зробила офіційної заяви. Через російську агресію та блокаду в Чорному морі в наших портах заблоковані понад 20 млн тонн зерна, призначеного на експорт, йдеться в ТСН.

В Україні намолотили перший мільйон тонн нового врожаю, яке скоро його не буде куди складати. Забиті склади навіть на Київщині, а вже за пару тижнів сюди мають везти нове зерно. Ближче до передової - люди й гадки не мають, що вдасться зібрати. «В будь-який момент це все може закінчиться прильотом, ми бачимо запалені поля», - каже фермер Юрій.

Забрати зерно з наших складів, розблокувати експорт не перший тиждень намагаються шляхом чотиристоронніх переговорів під егідою ООН, Туреччина взялася бути посередником. З сьогоднішньої зустрічі є кілька фотографій і поки що жодного коментаря учасників. Україна не експортуватиме зерна без гарантій безпеки, повторив сьогодні міністр закордонних справ Кулеба.

«Безпека означає три речі. По-перше, власники кораблів, що вивозять з українських портів зерно, мусять бути певні, що жодна російська ракета не відправить корабель на дно. Друге - власник зерна має розуміти на сто відсотків, що з його зерном нічого не станеться, ніхто його не викраде. І третє, ми маємо бути певні, що Росія не зможе атакувати наші порти завдяки цим коридорам», - зазначив він.

Напередодні перші вісім іноземних кораблів зайшли до дунайських портів України. Це стало можливим завдяки звільненню від окупантів острова Зміїний.

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