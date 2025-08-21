В Туреччині зробили несподівану заяву щодо миротворчої місії в Україні

Армія Туреччини / © Reuters

Туреччина підкреслює, що будь-які миротворчі операції в Україні залежать насамперед від досягнення реального припинення вогню між Росією та Україною. Про це у четвер повідомило джерело в турецькому міністерстві оборони.

За даними агентства Reuters, американські та європейські військові експерти почали аналізувати можливі гарантії безпеки для України відразу після заяви президента США Дональда Трампа про готовність забезпечити безпеку країни у разі мирної угоди.

“Спочатку має бути досягнуто припинення вогню, після чого можна визначити рамки місії з чітким мандатом та конкретним внеском кожної залученої держави”, – повідомило джерело турецького оборонного відомства на умовах анонімності.

На запитання про можливість участі Туреччини, яка є членом НАТО, у миротворчій місії на території України, представник міністерства зазначив, що будь-які рішення будуть ухвалюватися лише після стабілізації ситуації та узгодження умов місії.

Туреччина підтримує дипломатичний баланс у конфлікті: Анкара зберігає добрі відносини як з Києвом, так і з Москвою, водночас підтримуючи територіальну цілісність України і надаючи їй військову допомогу. Разом із тим Туреччина виступає проти посилення санкцій проти Росії.

Анкара також входить до європейської “коаліції охочих”, яка готова виділити сили для гарантування безпеки України. Як зазначило джерело, Туреччина активно сприяє всім ініціативам, що спрямовані на зміцнення миру та стабільності в регіоні.

“Проте робити будь-які передчасні оцінки, що не підтверджені фактами, було б необачно”, – додало джерело міністерства оборони.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що приблизно 10 країн готові відправити війська в Україну після закінчення війни.