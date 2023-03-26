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В Угорщині пояснили, що означають заяви про припинення вогню в Україні

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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В Угорщині пояснили, що означають заяви про припинення вогню в Україні

Фото: Getty Images

За словами очільника МЗС Угорщини, постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру в Україні.

В Угорщині кажуть, що заклик Будапешта зупинити вогонь в Україні та почати мирні переговори не означає, що Росії відійдуть усі українські території, які вона зараз контролює.

Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю агентству AP, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, позиція Угорщина не свідчить про те, що Росія окупує території України.

"Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво", - сказав глава угорського МЗС. 

Він додав, що постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру в Україні.

"Коли війна припиниться і розпочнуться мирні переговори, зовсім не обов'язково, що межі будуть там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз", - пояснив Сійярто.

Раніше Угорщина привласнила Закарпаття і має територіальні претензії одразу до шести держав. 

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Дата публікації
Перегляди
999
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