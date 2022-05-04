В Угорщині відреагували на обстріл російською ракетою Закарпаття

В Угорщині відреагували на обстріл російською ракетою Закарпаття

В угорському уряді вважають, що ухвалили правильне рішення, заборонивши транспортування зброї до України через територію своєї держави.

В уряді Угорщини прокоментували перший від початку повномасштабного вторгнення РФ до України ракетний обстріл території Закарпаття.

Як передає у середу, 4 травня, видання Infopost, державний секретар МЗС Угорщини з питань інформації Томаш Менцер назвав рішення свого уряду про заборону транспортування зброї Україні правильним.

“Ця атака свідчить про те, що ми ухвалили правильне рішення, коли вирішили не відправляти зброю на війну”, — сказав Менцер.

Також читайте У Дніпрі пролунали вибухи

Він вважає, що військові вантажі можуть стати цілями для російської атаки, якщо перетинатимуть угорсько-український кордон.

Представник МЗС також зазначив, що постійно перебуває на зв’язку з посольством Угорщини в Ужгороді.

Нагадаємо, у вівторок, 3 травня, ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

В Угорщині на виборах перемагає проросійський прем'єр

Читайте також: