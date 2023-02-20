"В укр*пів залізні яйця": Пригожин звинуватив Кремль у здаванні Херсона і заявив не "ненайкращі перспективи" на фронті

У Мережі з'явилося відео, як власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин знову вербує зеків у російських колоніях.

Коли знято відео, точно невідомо, але очевидно не так давно, адже Пригожин згадує про інцидент зі стратою звільненого з полону вагнерівця Нужина і розповідає про бої за Бахмут.

В "укр*пів" – залізні яйця, а у Кремлі "здали" Херсон".

Один із ув'язнених запитав Пригожина, яка ситуація на фронті, зокрема які населені пункти окупанти не змогли захопити.

"Часів Яр? Укр*пський. Він і був укр*пським. Херсон? Так, Херсон вже давно Кремль здав", – заявив Пригожин.

"Перспективи "СВО"? Не найкращі. Про**бано стільки, що виправляти дуже складно... Все, що було задумано, було задумано х**во. Вирішили що укр*пи налякаються, а укр*пи такі самі, як ми з вами. У них такі ж залізні яйця. Полоненого береш, кажеш: "Чому не здаєшся?", а він відповідає: "А ти чого не здаєшся?", – продовжив власник ПВК "Вагнер".

Страта Нужина

Власник "Вагнер" запевняє, що не причетний до страти звільненого з полону зека-вагнерівця Нужина, якому на відео розбили голову кувалдою.

"Востаннє у ЗМІ вся країна обговорювала: був такий Євген Нужин. Здався, сам сказав, що хоче воювати проти росіян. Х*й знає, хто – хтось його спіймав, голову кувалдою розбив", – із сарказмом сказав Пригожин.

Він закликав зеків не здаватися в полон, бо нібито українські військові каструють полонених росіян. Тому "кухар Путіна" закликає своїх майбутніх підопічних у разі загрози потрапляння до полону підривати себе гранатою.

Нагадаємо, що Пригожин визнав проблеми окупантів, заявив про "повний снарядний голод" та звинуватив Міноборони РФ.

Раніше повідомлялося, що Міноборони РФ витіснило Пригожина з "ринку зеків", активно вербуючи ув'язнених до своїх лав. Своєю чергою "кухар Путіна" заявив, що припиняє набір ув'язнених до ПВК "Вагнер".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували 77% зеків-"вагнерівців".

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