“В українців стріляти не буду”: в Росії поліція розшукує танкіста, який втік із військової частини в Бурятії

Військова комендатура в російському місті Улан-Уде, яке є столицею Республіки Бурятія, порушила кримінальну справу стосовно мобілізованого до армії РФ за статтею про самовільне залишення частини чи місця служби.

Про це повідомив голова правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, опублікувавши копію відповідної ухвали.

Обвинуваченим став молодший сержант військової частини 46108 в Улан-Уде (5-та окрема танкова бригада, яка бере участь у війні в Україні). Кримінальну справу порушили 17 жовтня. Його ім’я та прізвище не розголошують, відомо, що мобілізували його 23 вересня із Мирнінського району Якутії (Республіка Саха).

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У документі наголошується, що від мобілізованого “не надходило скарг” ні на етапі призову, ні під час вступу до військової частини. Однак пізніше, пише Павло Чиков, молодший сержант заявив командиру, що він “ні до якої України не поїде, ні в яких українців не стрілятиме”.

Увечері 30 вересня, після погроз розправою та притягненням до кримінальної відповідальності, мобілізований втік “через дірку в паркані”, повідомив правозахисник.

В ухвалі йдеться, що проти молодшого сержанта порушили справу за частиною 2.1 статті 337 КК РФ, яка передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.

Фото: із соцмереж

Однак Чиков зауважив, що справу, ймовірно, вже перекваліфікували на частину 3.1 цієї статті, оскільки військовослужбовець не з'явився до військової частини понад 1 місяць. Санкція цієї частини статті, яку було запроваджено 24 вересня 2022 року в пакеті військових поправок до кримінального кодексу, передбачає максимальне покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, часткова мобілізація в Росії, оголошена указом Володимира Путіна, спричинила паніку. Сотні тисяч російських чоловіків призовного віку намагаються сховатися від повісток.

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