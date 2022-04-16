В Україні 16 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів: звідки і куди можна виїхати

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.
На сьогодні, 16 квітня, в Україні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.
Про це повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Перелік гуманітарних коридорів на 16 квітня:
- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
"Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка", - зазначила вона.
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
- Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає ще один потяг до Перемишля, звідти можна доїхати до Кракова, Берліна та Праги.
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