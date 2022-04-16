В Україні 16 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів: звідки і куди можна виїхати

В Україні 16 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів: звідки і куди можна виїхати

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

На сьогодні, 16 квітня, в Україні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.

Про це повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Перелік гуманітарних коридорів на 16 квітня:

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

"Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка", - зазначила вона.

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає ще один потяг до Перемишля, звідти можна доїхати до Кракова, Берліна та Праги.

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