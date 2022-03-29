В Україні 29 березня погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів: перелік

Вчора вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців.

У вівторок, 29 березня, в Україні погоджено три гуманітарні коридори.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Перелік гуманітарних коридорів на 29 березня:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

▪ з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті

Також наразі із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста.

Вчора вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження з боку окупантів гуманітарного коридору.

Нагадуємо, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям.

Контакти гуманітарних штабів:

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запорожжя:

(095)220-41-11

(067)220-41-12

0800-503-508

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

▪ з міста Мелітополь до міста Запоріжжя

Автобуси і гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вул. Алексеева, 12.

▪ з міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС о 10.00 відправляється колона людей на приватному транспорті.

Місце формування колони – навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14. Також до міста Енергодар в супроводі ДСНС з міста Запоріжжя відправилась колона вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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