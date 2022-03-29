В Україні 29 березня погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів: перелік

Вчора вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців.
У вівторок, 29 березня, в Україні погоджено три гуманітарні коридори.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Перелік гуманітарних коридорів на 29 березня:
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
▪ з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті
Також наразі із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста.
Вчора вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження з боку окупантів гуманітарного коридору.
Нагадуємо, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям.
Контакти гуманітарних штабів:
- 3-62-76, 3-52-52
- 0975515917
- 0504397529
Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запорожжя:
- (095)220-41-11
- (067)220-41-12
- 0800-503-508
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
▪ з міста Мелітополь до міста Запоріжжя
Автобуси і гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вул. Алексеева, 12.
▪ з міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС о 10.00 відправляється колона людей на приватному транспорті.
Місце формування колони – навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14. Також до міста Енергодар в супроводі ДСНС з міста Запоріжжя відправилась колона вантажівок з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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