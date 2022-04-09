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В Україні 9 квітня погоджено десять гуманітарних коридорів: перелік

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В Україні 9 квітня погоджено десять гуманітарних коридорів: перелік

Сергій Гайдай

З Маріуполя виїхати можна лише на приватному транспорті.

На сьогодні, 9 квітня, в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область: 

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область: 

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами. 

  • Бердянськ – Запоріжжя. 
  • Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5. 
  • Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада. 
  • Мелітополь – Запоріжжя. Уразі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.  

Луганська область: 

  • Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
  •  Рубіжне – Бахмут.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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