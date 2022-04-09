В Україні 9 квітня погоджено десять гуманітарних коридорів: перелік

З Маріуполя виїхати можна лише на приватному транспорті.
На сьогодні, 9 квітня, в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область:
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
- Мелітополь – Запоріжжя. Уразі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.
Луганська область:
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також: