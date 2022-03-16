В Україні активізувалось Інтернет-шахрайство: як його розпізнати

В Україні активізувалось Інтернет-шахрайство: як його розпізнати

Перш за все, перед переказом грошей необхідно перевірити всі дані.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО України попередили про активізацію випадків Інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги, а також описали найпоширеніші його ознаки.

Про це йдеться в повідомленні Центру 16 березня.

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"Перевіряйте дані перш ніж надіслати кошти! Можливо, інші вже виявили обман або офіційна структура, від імені якої начебто був запит, зробила спростування", ­– наголошується в повідомленні.

Найпоширеніші ознаки Інтернет-шахрайства:

Вказані неофіційні канали зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки).

Відсутні посилання на офіційних представників волонтерських спільнот, обласних військово-цивільних адміністрацій або Червоного Хреста.

Надто конкретні або ж незрозумілі запити (наприклад, системи нічного бачення сірого вовка калібру 7.62), запити дорогого медичного або військового обладнання.

Акцент на емоціях провини, жалю. Текст таких повідомлень часто виділений великими літерами та знаками оклику.

Вказані суми зібраних грошей без інструменту їхнього підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфандинговихплатформ).

Текст перекладено автоматичним перекладачем (багато русизмів, неправильно вжиті форми слів).

Надто очевидні запити (їжа, медикаменти).

Нагадаємо, раніше Нацбанк України попередив громадян про нові види шахрайства у воєнний час. Зловмисники адаптуються до нових обставин та обманним шляхом привласнюють чужі кошти.