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В Україні активізувалось Інтернет-шахрайство: як його розпізнати

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В Україні активізувалось Інтернет-шахрайство: як його розпізнати

Getty Images

Перш за все, перед переказом грошей необхідно перевірити всі дані.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО України попередили про активізацію випадків Інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги, а також описали найпоширеніші його ознаки.

Про це йдеться в повідомленні Центру 16 березня.

"Перевіряйте дані перш ніж надіслати кошти! Можливо, інші вже виявили обман або офіційна структура, від імені якої начебто був запит, зробила спростування", ­– наголошується в повідомленні.

Найпоширеніші ознаки Інтернет-шахрайства:

  • Вказані неофіційні канали зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки).
  • Відсутні посилання на офіційних представників волонтерських спільнот, обласних військово-цивільних адміністрацій або Червоного Хреста.
  • Надто конкретні або ж незрозумілі запити (наприклад, системи нічного бачення сірого вовка калібру 7.62), запити дорогого медичного або військового обладнання.
  • Акцент на емоціях провини, жалю. Текст таких повідомлень часто виділений великими літерами та знаками оклику.
  • Вказані суми зібраних грошей без інструменту їхнього підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфандинговихплатформ).
  • Текст перекладено автоматичним перекладачем (багато русизмів, неправильно вжиті форми слів).
  • Надто очевидні запити (їжа, медикаменти).
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Нагадаємо, раніше Нацбанк України попередив громадян про нові види шахрайства у воєнний час. Зловмисники адаптуються до нових обставин та обманним шляхом привласнюють чужі кошти. 

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