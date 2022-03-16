В Україні активізувалось Інтернет-шахрайство: як його розпізнати

Перш за все, перед переказом грошей необхідно перевірити всі дані.
В Центрі протидії дезінформації при РНБО України попередили про активізацію випадків Інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги, а також описали найпоширеніші його ознаки.
Про це йдеться в повідомленні Центру 16 березня.
"Перевіряйте дані перш ніж надіслати кошти! Можливо, інші вже виявили обман або офіційна структура, від імені якої начебто був запит, зробила спростування", – наголошується в повідомленні.
Найпоширеніші ознаки Інтернет-шахрайства:
- Вказані неофіційні канали зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки).
- Відсутні посилання на офіційних представників волонтерських спільнот, обласних військово-цивільних адміністрацій або Червоного Хреста.
- Надто конкретні або ж незрозумілі запити (наприклад, системи нічного бачення сірого вовка калібру 7.62), запити дорогого медичного або військового обладнання.
- Акцент на емоціях провини, жалю. Текст таких повідомлень часто виділений великими літерами та знаками оклику.
- Вказані суми зібраних грошей без інструменту їхнього підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфандинговихплатформ).
- Текст перекладено автоматичним перекладачем (багато русизмів, неправильно вжиті форми слів).
- Надто очевидні запити (їжа, медикаменти).
Нагадаємо, раніше Нацбанк України попередив громадян про нові види шахрайства у воєнний час. Зловмисники адаптуються до нових обставин та обманним шляхом привласнюють чужі кошти.
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