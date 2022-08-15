В Україні арештували 41 залізничний вагон вартістю понад 25 млн грн, що належали російським компаніям

За клопотанням прокурора рішенням суду накладено арешт на 41 залізничний вагон, які належать компаніям, зареєстрованим на території Росії. Орієнтовна вартість арештованого майна становить понад 25 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, вагони, які перевозили продукцію українських підприємств, прибули до України 23 лютого 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення військових РФ на територію України певні службові особи вирішили скористатись ситуацією. Вони вилучили вагони та їхній вміст – пальне та вугілля.

Сумська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом перевищення військовими службовими особами службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Нагадаємо, у Києві прокуратура передала в АРМА обладнання ботоферми вартістю понад 1,5 млн гривень (фото).

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