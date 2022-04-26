В Україні без газу та світла - тисячі людей: у яких областях найскладніша ситуація

В Україні без газу та світла - тисячі людей: у яких областях найскладніша ситуація

В Україні наразі залишаються знеструмленими близько 868 населених пункти. За минулу добу було відновлено електропостачання понад 84 тисячам споживачів.

Станом на 26 квітня в Україні залишаються без світла щонайменше 868 населених пункти.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

За минулу добу світло повернули у Луганській області – 38 тисячам споживачів, Запорізькій – 18,8 тисячам, Київській – 12,5 тисячам, Донецькій – 10,2 тисячам, Харківській – 4,2 тисячам, Миколаївській – 400 споживачам.

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"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень", - сказано в повідомленні.

Станом на 26 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 868 населених пункти, загалом близько 701,7 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 284 тисячі споживачів, Харківській - 195 тисячі, Луганській – 91 тисячі, Київській – 44,8 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 228 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

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