Племінниця Путіна розкрила секретну інформацію про кількість зниклих в Україні окупантів

Після її слів голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов закликав приховати ці дані.

На закритому засіданні російських чиновників заступниця міністра оборони РФ Ганна Цивільова, яку ЗМІ називають двоюрідною племінницею Володимира Путіна, заявила про щонайменше 48 тисяч зниклих безвісти росіян, які брали участь у війні проти України.

Цю інформацію оприлюднив Telegram-канал Astra.

Цивільова зазначила, що всіх контрактників російської армії тепер зобов’язують здавати ДНК-тести, результати яких зберігаються у базі даних МВС.

"Родичів ДНК ми теж усі беремо, вони здають безплатно, Усіх родичів, які до нас звернулися — 48 тисяч", — сказала Цивільова.

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Після її слів голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов закликав приховати ці дані:

"Колеги, переконливо вас прошу, ці цифри про безвісти відсутніх ніде нехай не фігурують. Це закрита чутлива інформація".

У відповідь Цивільова спробувала уточнити свої слова, заявивши, що йдеться не про кількість зниклих, а про звернення родичів.

"Я назвала цифри не зниклих, а звернень до нас. Багатьох вони знайдуть. Тому ця цифра саме звернень, а не статистика", — додала вона.

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За інформацією Astra, безоплатно здати ДНК-тест можуть лише родичі тих окупантів, які мають офіційний статус "зниклих безвісти". Однак деталі щодо точної кількості таких осіб чи бази даних залишаються незрозумілими.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 4 грудня 2024 року ЗСУ знищили 747 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.