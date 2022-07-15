"В Україні більше немає такого поняття, як безпека": західні лідери та ЗМІ відреагували на теракт у Вінниці

За майже п'ять місяців повномасштабної війни в Україні Росія завдала багатьох ударів по цивільних об'єктах. Останній з них - ракетний удар по Вінниці вранці,14 липня. Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих. Серед жертв троє дітей: - 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

Українська влада, міжнародні організації та країни Заходу звинувачують Росію не лише у вбивствах цивільних, але і у порушенні законів та звичаїв ведення війни.

Зокрема, генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Вінниці.

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"Генеральний секретар засуджує будь-які напади на цивільне населення або цивільну інфраструктуру і знову закликає до відповідальності за такі порушення", – пише пресслужба.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та комісар з кризового регулювання Янез Ленарчич оприлюднили спільну заяву щодо удару:

"Це звірство у Вінниці є останнім у довгій низці жорстоких нападів, спрямованих проти мирних мешканців та громадянської інфраструктури… Буча, Маріуполь, Краматорськ, Кременчук, Слов'янськ, Часовий Яр, Харків, Одеса, а тепер і Вінниця – збройні сили Росії та їхні маріонетки залишають кривавий слід по Україні. Тисячі мирних жителів уже вбито", – йдеться у заяві.

Пані посол США в Україні ще раз запевнила, що Штати підтримуватимуть Україну до перемоги у війні.

"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія скоює ще один жахливий напад, забираючи життя безневинних цивільних у Вінниці. США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію", – написала дипломатка.

Фото: Associated Press

Посол ЄС в Україні заявив, що ракетний обстріл Вінниці є черговим актом нападів Росії на мирне населення України, всі такі випадки будуть розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності:

"Ракетний удар по центру Вінниці — ще один акт дедалі частіших нападів РФ на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винних притягнуто до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання".

Фото: Associated Press

Західні ЗМІ теж не оминули увагою жахливий ракетний удар по місту. 15 липня випуски провідних газет були присвячені цій трагедії.

"Коли ракети накрили місто, була середина ранку, чудовий сонячний день, а люди бігали у справах чи гуляли. У цьому місті далеко від лінії фронту вони відчували себе у відносній безпеці. Раніше тут не відбувалося нічого подібного до такої атаки. В Україні більше немає такого поняття, як безпека. Російські ракетні удари — які, як стверджує Москва, спрямовані на військові цілі — можуть бути завдані будь-де в будь-який час із жахливими наслідками" - пише ВВС.

The Wall Street Journal пише, що Росія втратила імпульс у наземному наступі, а удар по Вінниці став свідченням того, що "Москва, схоже, подвоює ставку на далекобійні ракетні атаки та авіаудари".

"Попри те, що Україні вдалося сповільнити наземний наступ Росії, Москва може продовжувати завдавати дальніх ракетних ударів навіть після того, як РФ перестане претендувати на захоплення нових територій", - зазначає WSJ.

The New York Times пише, що ракетний обстріл Вінниці став новим епізодом у низці ударів Росії "по цивільних об'єктах далеко від лінії фронту".

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