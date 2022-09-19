В Україні будуть працювати юридичні комісії, які вирішуватимуть ступінь військової провини кожної людини

В Україні запрацюють юридичні комісії, які будуть розглядати ступінь провини кожної людини, котра вчиняла злочини проти українців.

В Україні будуть працювати юридичні комісії, які вирішуватимуть ступінь провини кожної людини, яку окупанти незаконно мобілізували.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Я розумію, що в бойовій обстановці важко зробити якісь кроки, якщо тебе мобілізували (на тимчасово окупованих територіях – ред.). Для цього будуть створюватися юридичні комісії, які визначатимуть ступінь вини кожної людини, яка взяла зброю. Почнемо з того, що ця людина взяла російський паспорт – вона не евакуювалася на підконтрольну Україні територію. Комісії займатимуться питаннями амністії”, - розповів Олег Жданов.

Він також додав, що якщо людина вчиняла злочини проти народу України - вона буде за це відповідати.

Нагадаємо, що окупанти на Донеччині не полишають зусиль окупувати весь регіон.

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