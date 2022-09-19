В Україні через обстріли російських окупантів знову зросла кількість поранених дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 390 дітей, понад 759 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 19 вересня 2022 року понад 1149 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 390 дітей загинули та понад 759 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 395, Харківській - 219, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 18 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Куп'янськ Харківської області отримав поранення 11-річний хлопчик. 18 вересня через обстріл окупантами м. Торецьк Донецької області отримала поранення 12-річна дівчинка.



В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Також читайте Живий щит: Верещук закликала батьків на захоплених Росією територіях не пускати дітей до шкіл

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 208-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: