В Україні через ворожі дії російських окупантів знеструмлено понад 1400 населених пунктів

Без електроенергії залишилося понад 850 тис. споживачів.

Через те, що російські окупанти руйнують інфраструктуру, українські міста та села залишаються без електропостачання. Станом на 17 березня 1429 населених пунктів лишаються знеструмленими.

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Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Загалом, без електропостачання залишилися понад 849 тис. споживачів. Втім, українські енергетики намагаються оперативно відновити електропостачання.

"За минулу добу відновлено електропостачання понад 32 тисячам абонентів: у Київській області – майже 30 тисячам, у Харківській - 1 тисячі, у Донецькій - 912 споживачам. Також вдалося заживити 90 тисяч споживачів на Сумщині, однак на ранок електропостачання було знову відключено. Аварійно-відновлювальні роботи тривають й в інших областях", - йдеться у повідомленні.

Також в Міністерстві енергетики наголосили, що ремонтникам вдалося відновити газопостачання майже 3 тис. споживачам, а без газу залишилося понад 273.

Нагадаємо, під час війни в Україні не підвищуватимуть ціни на електроенергію для населення. Наразі в Міненерго розробляють алгоритм, який допоможе всім генераціям нормально працювати в таких умовах.

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