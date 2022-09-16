В Україні через ворожі обстріли Харківської області знову зросла кількість поранених дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 384 дитини, понад 750 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 16 вересня 2022 року понад 1137 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинули та понад 753 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 393, Харківській - 213, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 15 вересня, внаслідок обстрілу с. Осиново Харківської області зазнали поранень двоє хлопчиків 12 та 13 років. 14 вересня внаслідок обстрілів м. Куп'янськ Харківської області зазнала поранення 15-річна дівчинка.



В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 205-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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