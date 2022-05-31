В Україні чоловік за 9 тисяч доларів переправляв громадян призовного віку до Молдови

В Україні чоловік організував схему незаконного перетину кордону громадянами призовного віку. Прикордонники його затримали.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Як стало відомо, незаконну схему перетину кордону організував мешканець Київщини. Він “гарантував” чоловікам призовного віку безперешкодне потрапляння до Молдови. Коштувало охочим це 9 тисяч доларів.
“Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з слідчими Національної поліції спіймали зловмисника під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 4500 доларів США. Переправнику оголошено підозру за незаконне переправлення осіб через кордон”, - наголосили в Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, що в Україні можна оформити виплати від міжнародних організацій через “єДопомогу”.
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