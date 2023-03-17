В Україні ДБР викрила ще двох зрадників, які працювали в так званій "ЛНР"

За матеріалами ДБР судитимуть очільника окупаційного Сватівського райвідділу так званої міліції "ЛНР" та працівника Снігурівської виправної колонії.

В Україні за матеріалами ДБР під суд відправлять очільника окупаційного Сватівського райвідділу так званої міліції "ЛНР" та працівника Снігурівської виправної колонії.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно зрадника з Луганщини. Він - колишній коп, який перейшов на бік російських окупантів у перші дні окупації Сватівського району.

“Після повномасштабного вторгнення російського агресора у березні 2022 року він без вагань прийняв пропозицію окупантів обійняти посаду начальника Сватівського РОВД Міністерства внутрішніх справ терористичної організації ЛНР. Встановлено, що він завзято виконує “свої обов’язки”, проводить незаконні наради, брифінги, зустрічі з місцевими жителями й попереджає їх про відповідальність за російським законодавством. Зрадник “застерігає” громадян від незаконної діяльності, яка могла б бути направлена проти окупаційної влади”, - наголосили в ДБР.

Там також додали, що досудове розслідування завершено й стосовно працівника Снігурівської виправної колонії, який після російського вторгнення працював на окупантів.

Чоловік добровільно перейшов на бік окупантів та отримав посаду у незаконно створеному органі – заступника начальника відділу з режиму та нагляду Херсонського слідчого ізолятора №1 Управління служби виконання покарань по Херсонській області.

“Під час звільнення Херсону, щоб уникнути відповідальності за скоєне, вони з окупантами евакуювались автобусами на непідконтрольну Україні територію. Колаборанти обвинувачуються у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років”, - зазначили в ДБР.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області правоохоронці викрили та затримали російську шпигунку, яка збирала дані оборонних підприємств.

Читайте також: