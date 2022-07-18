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В Україні деякі категорії населення хочуть звільнити від мобілізації: подробиці

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В Україні деякі категорії населення хочуть звільнити від мобілізації: подробиці

Фото: Міністерство оборони України

Народні депутати України планують звільнити від мобілізації деякі категорії населення.

Йдеться про людей, чиї рідні загинули під час повномасштабної війни проти України. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

"Рада підтримала у першому читанні (#7481) розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації на громадян, чиї рідні загинули на війні з Росією. За основу проголосувало 298 депутатів", - написав нардеп. 

Рада планує розглянути цей проєкт закону за скороченою процедурою. 

Як йдеться у законопроєкті, це стосується громадян, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій в Донецькій і Луганській областях, а також з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра.

Нагадаємо, у мирний час жінок можуть взяти на службу лише добровільно, під час воєнного стану мобілізація діє для всіх військовозобов'язаних.

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