В Україні деякі категорії населення хочуть звільнити від мобілізації: подробиці

Йдеться про людей, чиї рідні загинули під час повномасштабної війни проти України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Рада підтримала у першому читанні (#7481) розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації на громадян, чиї рідні загинули на війні з Росією. За основу проголосувало 298 депутатів", - написав нардеп.

Рада планує розглянути цей проєкт закону за скороченою процедурою.

Як йдеться у законопроєкті, це стосується громадян, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій в Донецькій і Луганській областях, а також з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра.

Нагадаємо, у мирний час жінок можуть взяти на службу лише добровільно, під час воєнного стану мобілізація діє для всіх військовозобов'язаних.

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