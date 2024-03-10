В Україні деякі категорії пенсіонерів можуть отримати допомогу від ООН: деталі

Отримати допомогу можуть пенсіонери, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій.

В Україні частині пенсіонерів надається грошова допомога з коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН. Йдеться про частину населення з числа внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду.

Як стало відомо, перелік одержувачів виплат визначається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Водночас період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога, залежить від фінансування проєкту.

Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери:

які отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової допомоги, сум індексації тощо);

які проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

які не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.

Водночас виплата додаткової грошової допомоги припиняється, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Крім того, отримати допомогу можуть пенсіонери, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій:

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Сама ж виплата відбувається у наступний спосіб:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів – на їх банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта", – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення поштового оператора.

Допомогу виплачують відповідно до постанови Кабміну від 28 липня 2023 року про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення.

Нагадаємо, від 1 березня українцям перерахують страхові виплати.

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