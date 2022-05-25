В Україні деяким громадянам можуть не нараховувати комуналку: що для цього потрібно

В Україні деяким громадянам можуть не нараховувати комуналку: що для цього потрібно

Українцям обіцяють не нараховувати плату за комуналку, якщо вони були відсутні понад 30 днів. Свою відсутність абонент має підтвердити відповідним документом.

Щоб не платити комунальні послуги під час своєї відсутності, це треба підтвердити. Споживач повинен надати відповідний документ.

Про це повідомила заступниця міністра громад та територій Наталія Хоцянівська в коментарі Фактам ICTV.

"Сьогодні всі споживачі, якщо вони були відсутні понад 30 днів, повинні звернутися до постачальників послуг, щоб їм не робили нарахування. Це не стосується приміщень, обладнаних лічильниками, потрібно ці показники подавати, а саме - повторювати ті, які були раніше. Це не буде поширюватиметься на послугу управління багатоквартирним будинком, і не стосуватиметься послуг на тепло", - пояснила вона.

Так, якщо людина більше 30 днів була відсутня в приміщенні, треба звернутися із заявою до постачальника послуг, а також додати хоча б один із наступних документів:

довідку про проходження лікування;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

довідку, яка свідчить про службу у ЗСУ.

Ця довідка і буде підставою для того, щоб постачальник послуг зробив перерахунок.

Нагадаємо, українців закликають сплачувати за спожиту електроенергію.

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