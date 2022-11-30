В Україні дезертир намагався заманити до окупованого Херсону українських військових

В Україні судитимуть дезертира, який хотів заманити українських військових до тимчасово окупованого Херсону.

ДБР зібрала матеріали, за якими будуть судити дезертира. Чоловік намагався заманити українських військових до тимчасово окупованого Херсону.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, працівники ДБР завершили досудове розлідування стосовно ексвійськового, який вже після повномасштабного вторгнення РФ хотів заманити українських військових до тимчасово окупованого Херсону.

“Після початку бойових дій військовий отримав зброю, боєприпаси та амуніцію, проте замість виконання своїх службових обов’язків втік з Миколаєва до захопленого росіянами Херсону. Він також хотів обдурити інших військовослужбовців і заманити їх до Херсона під виглядом того, що це наказ командування. Переховуючись на тимчасово окупованій території чоловік активно пропагував проросійські погляди, підтримував війну проти України та виправдовував злочини рф проти мирних українців”, - розповіли в пресслужбі ДБР.

Зараз чоловік перебуває у розшуку. Йому загрожує до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, що у Херсоні СБУ затримала двох колаборантів, які викрадали українців до катівень. Зрадникам України загрожує до 15 років за ґратами.

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