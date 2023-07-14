Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні діти можуть отримати додаткову ВПО: які категорії підпадають під виплати

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
327
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні діти можуть отримати додаткову ВПО: які категорії підпадають під виплати

Діти в Україні можуть отримати додаткову грошову допомогу / Фото: Pexels

Це повинно врегулювати проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення.

В Україні діти, які народилися після початку повномасштабної війни, можуть отримати грошову допомогу. 

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

“Якщо в особи, яка отримує допомогу, народилася дитина після 24.02.2022, допомога на таку дитину призначається. Крім того, якщо на дитину, яка народилась після 24.02.2022, але до набрання чинності цією постановою допомогу не було призначено, вона  нараховується з дати звернення за нею з автоматичним продовженням з 1 серпня 2023 року”, - пояснили в Мінсоцполітики.

Там також додали, що це питання врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків.

Нагадаємо, що до декларації G7 на підтримку України приєдналися 10 країн.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
327
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація