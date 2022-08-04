В Україні для евакуації важкопоранених за понад 23 млн гривень купили сучасний гвинтокрил

В Україні за кошти, зібрані глобальною ініціативою UNITED24 купили сучасний гелікоптер, яким будуть евакуювати важкопоранених військових.

В Україні для евакуації важкопоранених купили сучасний гвинтокрил. Гроші на нього зібрали завдяки глобальній ініціативі UNITED24.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як стало відомо, придбати вдалося рятувальний гвинтокрил МІ-2АМ-1. Він може набрати швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км. Його вартість - 23,4 млн гривень. Ним з поля бою будуть евакуювати важкопоранених українських бійців.

“Це надзвичайно важливо, коли на рахунку кожна хвилина. Дякую вам, що продовжуєте донатити. Кожен ваш внесок рятує життя наших захисників та захисниць”, підкреслив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що компанія Meta продовжує цензурувати український контент, який висвітлює війну, розв’язану Росією.

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