В Україні для полонених окупантів створять новий табір за гроші з держбюджету

Перший такий табір облаштували за допомогою Червоного Хреста та Канади.

Україна витратить кілька мільйонів гривень з держбюджету на влаштування нового табору для військовополонених росіян. Решту мають надати міжнародні партнери.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив очільник Міністерства юстиції Денис Малюська.

За його словами, наша держава потребує фінансової підтримки у створенні табору для полонених російських окупантів. Перший такий табір облаштували за допомогою Червоного Хреста та Канади.

"Сподіваємося, що це відбудеться і в нашому новому таборі для військовополонених. Витрат бюджету не вдасться нам повністю уникнути. Ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам потрібно буде витратити на розробку", - наголосив міністр.

Проте наразі невідомо, скільки новий табір буде функціонувати. На це впливає кількість обмінів та їхні масштаби.

Нагадаємо, що українські бійці взяли в полон окупанта, якого покинули "свої".

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