В Україні додому від початку повномасштабної війни повернули 324 українських полонених - СБУ

До України від початку повномасштабної війни повернули 324 українських полонених.
Все це відбулося під час дев’яти обмінів, проведених за допомогою СБУ.
Про це повідомили в прсслужбі СБУ України.
“Усе це – у рамках взаємодії та системної і кропіткої роботи Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, який функціонує під патронатом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – Президента Володимира Зеленського. Ця робота потребує обробки та верифікації великих обсягів інформації”, - розповіли в СБУ України.
Там також додали, що для обробки інформації є гаряча лінія: +38 067 650 83 32 / +38 098 087 36 01.
"Будь ласка, повідомляйте нам, якщо у вас є інформація про факт незаконного позбавлення волі наших громадян або потрапляння їх у полон", - підкреслили у СБУ.
Нагадаємо, що суд Іспанії відпустив Шарія на волю під підписку про невиїзд.
Читайте також:
- "Війна Росії – прелюдія до удару по Європі": Зеленський заявив, що Україні потрібне швидке членство в ЄС
- Угорщина заявила, що готова брати участь у відбудові Київщини та лікувати українських воїнів
- "Відбудова України має стати історичним прикладом": Зеленський описав, яким бачить "план Маршалла"