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В Україні додому від початку повномасштабної війни повернули 324 українських полонених - СБУ

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В Україні додому від початку повномасштабної війни повернули 324 українських полонених - СБУ

Служба безпеки України

До України від початку повномасштабної війни повернули 324 українських полонених.

Все це відбулося під час дев’яти обмінів, проведених за допомогою СБУ

Про це повідомили в прсслужбі СБУ України.

“Усе це – у рамках взаємодії та системної і кропіткої роботи Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, який функціонує під патронатом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – Президента Володимира Зеленського. Ця робота потребує обробки та верифікації великих обсягів інформації”, - розповіли в СБУ України. 

Там також додали, що для обробки інформації є гаряча лінія: +38 067 650 83 32 / +38 098 087 36 01.

"Будь ласка, повідомляйте нам, якщо у вас є інформація про факт незаконного позбавлення волі наших громадян або потрапляння їх у полон", - підкреслили у СБУ.

Нагадаємо, що суд Іспанії відпустив Шарія на волю під підписку про невиїзд.

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