В Україні досі не ідентифікували тіла 1 200 загиблих від рук окупантів

Поліція розслідує смерті понад 12 тисяч цивільних українців внаслідок дій російських загарбників.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України тіла 1 200 людей досі не вдалося ідентифікувати. Лише у Київській області загинули понад 1 500 цивільних людей.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні не ідентифіковано близько 1200 тіл загиблих. Це тривалий процес, достатньо кропіткий, тому що дуже багато тіл у стані гнильного розпаду. У тих родичів, які зверталися до нас на гарячу лінію, відбираємо ДНК, потім профілі цих родичів порівнюємо з профілями загиблих, які були поховані, розстріляні, яких не змогли впізнати. Родичі мають бути лише прямі – батько-мати-рідні діти. Тільки так ми працюємо", - повідомив він.
За його словами, понад 1500 цивільних загинули лише на території Київської області, зокрема у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці.
Клименко додав, що велику кількість людей було знайдено загиблими у своїх будинках і квартирах: "І коли наші вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчі заходили до квартир, вони знаходили ці тіла. Як правило, ці люди помирали від мінно-вибухових травм".
За словами голови Нацполіції, загалом приблизно 75% загиблих - це чоловіки, близько 2% - діти, решта - жінки. "Це цивільне населення, люди не мали жодного стосунку до військових або правоохоронних структур", - зазначив Клименко.
Нагадаємо, окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, є поранені та вбиті.
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