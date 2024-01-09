В Україні ексрадник голови адміністрації Януковича заснував схему виїзду за кордон ухилянтів (фото)

З кожного ухилянта організатори заробляли до 10 тисяч доларів.

В Україні ліквідували чергові схеми для ухилянтів. Серед засновників був ексрадник голови адміністрації Януковича.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, схеми для ухилянтів працювали в різних регіонах нашої держави. Один з організаторів - колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного ухилянта заробляли до 10 тисяч доларів.

За гроші “клієнти” могли виїхати за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів.

Зокрема, у Києві правоохоронці нейтралізували угруповання, яке вивозило ухилянтів до ЄС під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

“На чолі угруповання був мешканець столиці, який з 2012 і до початку 2014 року обіймав посаду радника глави адміністрації президента-втікача. Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі “Шлях” як водіїв закордонних рейсів”, - розповіли в СБУ.

Водночас на Закарпатті викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії, який продавав ухилянтам фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

“У подальшому клієнти фігуранта планували виїхати за межі України як “списані” з військового обліку. Співробітники СБУ затримали посадовця ВЛК під час передачі йому частини неправомірної вигоди”, - додали в СБУ.

На Тернопільщині військова контррозвідка СБУ ліквідувала ще один канал нелегальної міграції. До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону.

“За грошову “винагороду” вони довозили ухилянтів до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні маршрути лісовими стежками. Співробітники української спецслужби затримали обох фігурантів при спробі нелегального переправлення за межі України декількох втікачів від мобілізації. Організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна”, - підкреслили в Службі безпеки.

Нагадаємо, що на Миколаївщині блогер працював на окупантів та здавав позиції Сил оборони.