Електроенергію після ракетного обстрілу РФ повертатимуть у три етапи: Шмигаль розповів деталі

В Україні після обстрілу з боку РФ 22 березня електроенергію відновлюватимуть у три етапи.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, окупанти уразили близько 20 підстанцій, електростанцій, зокрема ДніпроГЕС. Через це в деяких регіонах виникли проблеми з електропостачанням.

“Ключове зараз – енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Ремонтні бригади працюють 24/7, щоб якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок”, – розповів Денис Шмигаль.

Він зазначив, що світло повертатимуть у три етапи. Насамперед буде заживлена критична інфраструктура: теплопостачання, водопостачання, лікарні.

Другий етап – буде заживлене населення. І третій етап – заживлять промисловість.

“Попередньо нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. “Укренерго” та Міністерство енергетики повідомлятимуть усі додаткові деталі”, – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки по Запоріжжю окупанти вдарили по дамбі ДніпроГЕС.

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