В Україні гине "еліта Росгвардії": росЗМІ пишуть щонайменше про сімох путінських прихвостнів, хто вони

Спецпризначенці у Росії займаються і боротьбою з бандформуваннями, і охороною важливих персон.
У війні на території України загинули щонайменше семеро елітних спецпризначенців Росгвардії.
Про це повідомляє російське видання Медуза.
В українській війні гине навіть "еліта" Росгвардії. Так, наразі відомо щонайменше про сімох з них.
Йдеться про бійців центру спеціального призначення "Вітязь" при дивізії імені Дзержинського. Про декого з них вдалось знайти біографічні дані.
Олексій Блінков (другий праворуч) - випускник Новосибірського інституту військ нацгвардії.
Михайло Біляков (імовірно другий ліворуч) — уродженець Микільська Пензенської області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі, нагороджений посмертно орденом Мужності, загинув ще 27 лютого. На батьківщині йому влаштували пишні похорони.
Також відомо про сьомого загиблого — спецназівець Максим Пустозвонов, виходець із Самарської області, колишній футболіст молодіжного складу "Крыльев Советов".
Зазначається, що коло обов'язків "Витязя" широке: від боротьби з бандформування до охорони важливих персон.
"Що робили "витязі" у сусідній країні, залишається лише здогадуватися", — пише Медуза.
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