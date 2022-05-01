В Україні готують до знесення пам’ятники і перейменують вулиці, які пов’язані із країною-агресоркою

В Україні готують до знесення пам’ятники і перейменують вулиці, які пов’язані із країною-агресоркою

У столиці, так і в іншим містах розпочалася масова дерусифікація міського простору, чимало вулиць змінять свої назви.

До 1 травня кияни надсилали свої пропозиції до міської ради щодо перейменування вулиць - у плані змінити назви близько 500 вулиць. Чимало назв хочуть перейменувати самі мешканці, бо не хочуть жити на вулицях пов’язаних як з Росією, так і радянським минулим, йдеться в ТСН.

У Києві є 5 провулків Лермонтова - в одному районі, вулиця Лермонтова і вулиця Лермонтовська. А ще 5 вулиць Мічуріна, є і Суздольська, Крандштатська, Тагільська і звичайно – Московська.

В одному із мікрорайонів є цілий кладезь російських топонімів - провулок Усурійський, вулиці Саратовська, Ставропольська, на перехресті Краснодарська, а далі праворуч – вулиця Муромська. І за весь цей час, лише минулого року, перейменували Саратовську – на честь українського хореографа Павла Вірського.

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Усі ці Муроми та Усурійськи за сотні і тисячі кілометрів від України і не рідні нам. Тому із цими назвами, кажуть фахівці, дискусій не виникатиме. Більше питань до українських і радянських поетів Миколи Бажана і Павла Тичини, які теж у списку перейменування. «Вони пройшли сито декомунізації і вже там було висловлено, що тут може бути виняток. Тому що декомунізація не поширювалася на тих, хто зробив внесок до української культури, української науки, або спротиву і перемоги над нацизмом», - каже києвознавець, член комісії з питань найменувань КМДА Михайло Кальницький.

А от у соціальних мережах списи ламають щодо пам’ятників Булгакову і Пушкіну, Толстому. Одна з авторок проекту щодо знесення пам’ятників депутатка Ксенія Семенова каже, знесла б усі російські пам’ятки, але обговорення з фахівцями ще попереду. «Ми ставимо пам’ятники і вшановуємо пам’ять людей, які внесли, це до речі в законі так прописано, значний вклад в розвиток української культури, української історії, якось захищали Україну», - каже Семенова.

А хтось і Пушкіна і Леніна не викидав би - незвичний міні-музей радяньщини влаштував місцевий мешканець, назбирав тут Леніних, є Сталін, Котовський, і Ворошилов. Колекціонер розповідає, що давно збирає такі предмети історії. Викидати все це на смітник вважає – злочином. Воліє зібрати радянське надбання для українського музею тоталітаризму, аби люди пам’ятали прізвища катів українського народу.

На Закарпатті майже закінчили дерусифікацію. Перейменували десятки вулиць, позносили пам’ятники Пушкіну. Хоча дехто із закарпатців проти.

В Одесі першою під диск пилки потрапила Москва із вказівника російських міст-побратимів Одеси. Слідом за Москвою йде Санкт-Петербург.

Найзапекліші суперечки вже кілька років точаться навколо пам'ятника так званим засновникам міста, де центральною фігурою композиції є російська імператриця Катерина ІІ. І хоча історики неодноразово доводили, що заснування південного міста відбулося набагато раніше відомого указу цариці, монумент досі залишається на своєму місці.

Гатять молотком по пам’ятнику радянському письменнику Максиму Горькому і у Вінниці. Самі жителі міста проголосували за відповідну петицію і міська влада прийняла рішення - зносити.

Окрім цього у Вінниці запланували перейменувати понад 100 вулиць. Нова назва вже у Московської – тепер вона Маріупольська.

А поки українці сперечаються щодо пам’ятників, російські окупанти по-своєму мітять загарбану територію - в Новій Каховці поновили пам’ятник Леніну, який навряд чи встоїть після звільнення міста.

Чоботи – усе що лишилося від дружби України і Росії у Києві. Пам’ятнику, який першим знесли у столиці, допилюють комунальники.

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