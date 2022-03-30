В Україні нададуть компенсацію за пошкоджене та знищене під час війни житло: що отримають мешканці

В Україні нададуть компенсацію за пошкоджене та знищене під час війни житло: що отримають мешканці

В країні компенсують втрату житла під час війни.

Зокрема, українцям будуть надавати житло до 150 кв. м, а не гроші, про що йдеться в законопроєкті №7198, повідомила народна депутатка України, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Текст документа на сайті парламенту поки що не оприлюднено.

Ті, кому буде потрібне житло, зможуть обрати місто, в якому збираються оселитися. Тобто якщо квартира була в Харкові, власник зруйнованого житла зможе обрати квартиру з такими самими характеристиками в іншому обласному центрі.

Для отримання компенсації потрібно буде обов'язково зареєструватися за допомогою програми Дія. Така реєстрація дозволить державі одразу розпочати розрахунок витрат на відновлення житла.

"Йдеться вже про сотні мільярдів гривень. Це питання непокоїть безліч людей, тому що в багатьох містах повністю зруйновані будинки", – зазначила Шуляк.

Ба більше, дані будуть використовуватись у судових позовах проти Росії. Україна розраховує отримати від країни-агресора компенсацію втрат.

Нагадаємо, міністерка соцполітики розповіла, яким чином нараховуватиметься компенсація внутрішнім біженцям.