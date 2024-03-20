В Україні хочуть обмежити супутникове фільмування: в Міноборони назвали причину

За словами Катерини Черногоренко, Росія через посередників може купувати супутникові знімки території України для наведення ударів.

Міністерство оборони України опрацьовує міжнародні нормативно-правові механізми та запропонує конкретні кроки для протидії застосування космічної розвідки у війні проти України.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко у коментарі американському виданню The Atlantic.

За словами заступниці міністра, з початку повномасштабної війни було зафіксовано понад сотню "збігів", коли за кілька днів або тижнів після проведення супутникового фільмування конкретної території Росія обстрілювала розташовані у цьому місці об'єкти. А потім проводилося фіксування масштабів руйнувань знов за допомогою супутникового фільмування.

"Такі випадки можуть бути свідченням того, що Росія купує супутникові знімки об’єктів на території України через компанії-посередники, зокрема, через західні. Для пошуку цілей та для перевірки результатів ударів Росія використовує супутникові дані", – наголосила Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра підкреслила, що західні санкції діють, що знижує космічні розвідувальні можливості Росії. Тому українські експерти не виключають, що держава-агресорка шукає додаткові джерела інформації.

"У даному контексті, одним із рішень може бути обмежити супутникове фільмування над Україною. Ми готові запропонувати механізм, що не вплине на розвиток ринку і стане вирішенням цієї ситуації", – розповіла Катерина Черногоренко.

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